SC Braga e Santa Clara dão pontapé de saída da 15.ª jornada do campeonato

A Primeira Liga regressa esta quinta-feira com Santa Clara e Braga a darem o pontapé de saída da jornada 15. Benfica, FC Porto e Sporting jogam na sexta-feira, sábado e domingo, respetivamente.

Braga e Santa Clara abrem a próxima jornada da I Liga, esta quinta-feira às 20:15, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada. Os “guerreiros do Minho” ocupam o terceiro lugar e estão apenas a um ponto do FC Porto.

Já os açorianos encontram-se na 15ª posição, apenas um ponto acima da linha de água.

Benfica defende liderança

Os “encarnados” entram em ação na sexta-feira, no Estádio da Luz, às 19:00 frente ao Portimonense. Enzo Fernández é neste momento o tema central e a maior indefinição no plantel das “águias”.

O jovem jogador está muito próximo de se transferir para o Chelsea, por um valor que pode ascender aos 127 milhões de euros.

No entanto, o argentino já voltou a treinar no Seixal depois de ter falhado os treinos de segunda-feira e poderá ser opção para o próximo encontro.

O Benfica segue na primeira posição do campeonato, com cinco ponto de vantagem sobre os “azuis e brancos”. Os algarvios seguem tranquilos no oitavo lugar com 19 pontos.

FC Porto tenta “fugir” à perseguição

Os comandados de Sérgio Conceição defrontam no sábado o Casa Pia, no Jamor, às 20:30. Pepe foi operado ao antebraço esquerdo, na sequência da lesão sofrida no Mundial, e é baixa confirmada para o próximo jogo.

Evanilson e Zaidu são outros dos dois jogadores que não irão a jogo também por conta de problemas físicos.

O Casa Pia é o clube sensação da I Liga e encontra-se apenas a dois pontos do quarto lugar que é ocupado pelo Sporting.

Sporting procura aproximação ao pódio

Uma semana antes do dérbi com o Benfica, os “leões” medem forças com o Marítimo no domingo, às seis da tarde, fora de portas.

Rúben Amorim terá ao seu dispor Gonçalo Esteves, que regressou do empréstimo ao Estoril, e Luís Neto que já treina sem limitações.

Relativamente às baixas no plantel, Pedro Gonçalves e Dário Essugo cumprirão castigo, enquanto Daniel Bragança e Morita estarão afastados por questões físicas.

O Marítimo é neste momento o penúltimo classificado da I Liga com apenas sete pontos.