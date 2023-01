Jogador de futebol americano já respira sozinho após paragem cardíaca

Damar Hamlin já respira sozinho, depois de na segunda-feira ter sofrido uma paragem cardíaca num jogo da liga norte-americana de futebol americano (NFL), adiantou esta sexta-feira o agente do jogador dos Buffalo Bills.

Ira Turner, agente do jogador, não deu mais dados sobre a recuperação do defesa dos Bills, que revelaram que as funções neurológicas de Hamlin "estão intactas e que ele já foi capaz de falar com a sua família".