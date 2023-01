Mateo Tanlongo é novidade nos convocados de Rúben Amorim

O Sporting joga este domingo no Funchal com o Marítimo. O reforço Mateo Tanlongo é uma das novidades nos convocados de Rúben Amorim.

Mateo Tanlongo foi apresentado na quinta-feira, fez poucos treinos em Alcochete, mas ja faz parte das opções do treinador do Sporting para o jogo na Madeira

Ruben Amorim gostaria de manter Marcus Edwards e Pedro Porro, que estão na mira de vários clubes ingleses, mas até ao fim do mês com o mercado aberto tudo pode acontecer

O Sporting quer recuperar o terreno perdido num mês de janeiro que pode ser crucial para as ambições do leão.

A uma semana do dérbi com o Benfica, o Sporting está por agora focado no encontro frente ao Marítimo.

Tanlongo é novidade na convocatória e St Juste também é opção. Daniel Bragança e Morita ficam por leão, enquanto Pedro Gonçalves e Essugo cumprem castigo.

Pela frente vai estar o Marítimo, penúltimo classificado.

O jogo deste domingo no Funchal começa às 18:00.