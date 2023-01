A imprensa inglesa avança que Roberto Martínez vai suceder a Fernando Santos no comando da seleção nacional. O técnico espanhol deixou o cargo de selecionador belga após o Mundial no Qatar.

Após a saída de Fernando Santos, há três semanas, vários nomes foram apontados à seleção nacional. Mas nas últimas horas surgiram novidades

A imprensa britânica dá como fechado o nome de Roberto Martínez para assumir o cargo e garante que até já foi estabelecido um acordo verbal entre a Federação Portuguesa de Futebol e o técnico espanhol de 49 anos.

Roberto Martínez foi selecionador belga nos últimos seis anos. Deixou de o ser após a eliminação prematura no último Campeonato do Mundo logo na fase de grupos.

Foi com Roberto Martínez que a Bélgica chegou às meias-finais do Mundial 2018. Ficou no terceiro lugar a melhor classificação de sempre do país que passou a liderar o ranking da FIFA até março do ano passado. E no último Europeu foi precisamente a Bélgica, com Martinez, que eliminou Portugal nos oitavos-de-final.

Antes disso, o técnico espanhol passou pelo futebol britânico. Orientou alguns clubes: Swansea, Wigan e também o Everton.

O nome do sucessor de Fernando Santos pode ser oficializado nos próximos dias, bem a tempo de orientar a seleção nacional nos jogos marcados para março na qualificação para o Campeonato da Europa de 2024.