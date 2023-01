Luís Filipe Vieira vai ser constituído arguido por suspeitas de viciação de resultados

Luís Filipe Vieira vai ser constituído arguido por suspeitas de viciação de alguns resultados quando era presidente do Benfica. A SAD confirmou que alguns membros da administração já foram constituídos arguidos.

As primeiras suspeitas remontam ao período em que Luís Filipe Vieira era o todo-o-poderoso presidente do universo benfiquista.

Por estar fora do país, ainda não foi constituído arguido, mas nos próximos dias terá de se apresentar ao Ministério Público, tal como já fizeram os outros quatro nomes que também estão a ser investigados.

Dois ainda são membros da SAD: Rui Costa, o atual líder, e Domingos Soares de Oliveira, também administrador. Até agora nenhum foi ainda interrogado.

Em causa estão suspeitas de combinação de resultados desportivos entre 2013 e 2018.

A SAD encarnada também já constituída arguida, informou esta segunda-feira o mercado.

Garantiu à CMVM estar disponível para colaborar no inquérito dirigido por uma procuradora do Porto desde outubro e que junta vários processos que colocam o Benfica no centro das investigações há vários anos.

A indiciação, segundo uma fonte próxima do processo contactada pela SIC é muito abstrata. Refere apenas a existência de possíveis contratos (sem especificar) celebrados pela SAD encarnada em benefício de terceiros, desde 2017.

O caso tem ao todo cinco arguidos. José Eduardo Moniz e Nuno Gaioso Ribeiro, à data administradores, são os outros dois nomes que estão sob o olhar atento do Ministério Público.