Com um futuro brilhante no mundo do MMA, Victoria seguiu as pegadas da irmã mais velha depois de participar em várias competições no Havai. Estreou-se na One Championship em fevereiro de 2021, derrotando Sunisa Srisan no segundo round. Seguiram-se dois combates e duas novas vitórias da jovem lutadora.

A One Championship recordou Victoria Lee numa mensagem partilhada no Twitter.