Roger Schmidt quer evitar surpresas na Taça de Portugal

Esta semana jogam-se os oitavos de final da Taça de Portugal. O Benfica joga esta terça-feira com o Varzim que eliminou o Sporting.

O Benfica começou o novo ano com uma vitória para o campeonato. Agora, é a vez de jogar a Taça de Portugal e com a polémica à volta de Enzo Fernández resolvida.

O adversário do Benfica nos oitavos de final da Taça é o Varzim, que eliminou o Sporting na 3.ª eliminatória e por quem Roger Schmidt guarda respeito, sobretudo pela forma como defendem.

Do lado do Varzim, depois de eliminar o Sporting, jogar com o Benfica volta a trazer o ambiente mais especial da Taça. Para João Margarido há um claro favorito que, mesmo assim, tem fragilidades e podem ser aproveitadas.

O Varzim recebe o Benfica e, ao contrário do que aconteceu com o Sporting, o jogo vai ser na Póvoa de Varzim. É esperada casa cheia. O jogo começa às 20:45 com arbitragem de Manuel Oliveira.