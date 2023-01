Jorge Simão é o novo treinador do Santa Clara

O treinador Jorge Simão vai orientar o Santa Clara, tendo assinado um contrato válido até ao final da época, ocupando o lugar deixado vago por Mário Silva, anunciou o clube da I Liga de futebol.

"A Santa Clara Açores Futebol SAD tem o prazer de anunciar a contratação do técnico Jorge Simão. Aos 46 anos, o treinador assina contrato válido até final desta temporada e já acompanha a equipa na deslocação ao terreno do Portimonense", avança o clube em nota de imprensa.

O treinador, que estava sem clube desde dezembro de 2021 (altura em que rescindiu com o Paços de Ferreira), vai substituir Mário Silva, que deixou na sexta-feira o comando técnico do Santa Clara, depois de um ano ao serviço do clube açoriano.

O próximo jogo do Santa Clara está marcado para sexta-feira, em Portimão, frente ao Portimonense (20:15), a contar para a 16.ª jornada da I Liga de futebol.