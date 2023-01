Defesa João Marcelo prolonga contrato com FC Porto até 2027

O defesa brasileiro João Marcelo renovou contrato com o FC Porto por mais três anos, até 2027, anunciaram esta quinta-feira os campeões nacionais de futebol, cerca de meio ano depois de terem acionado a cláusula de compra junto do Tombense.

João Marcelo, de 22 anos, foi emprestado pelo Tombense ao FC Porto em 2020 e tem assumido preponderância na II Liga ao serviço da equipa B, levando o emblema 'azul e branco' a exercer a respetiva opção de compra no final da temporada passada, na qual o defesa se estreou no conjunto principal e fez dois jogos às ordens de Sérgio Conceição.

"Vou dar sempre o meu máximo dentro do campo e fazer o possível e o impossível para ajudar o FC Porto. A renovação deixa-me feliz, mas não posso acomodar-me e vou dar sempre o meu máximo por este clube", agregou, encarando o "profissionalismo no dia a dia" de Pepe, companheiro de setor e 'capitão' dos 'dragões', como "exemplo a seguir".

Natural do Rio de Janeiro, o central formou-se no Boavista Sport Club e ainda rumou por empréstimo ao Grêmio, antes de somar 67 partidas e oito tentos em duas épocas e meia no FC Porto B, com 12 jogos e três golos sob orientação de António Folha em 2022/23.

Habitualmente integrado nos trabalhos do atual terceiro classificado do escalão principal, João Marcelo foi considerado em outubro e novembro do último ano civil o melhor defesa da II Liga, na qual os 'dragões' seguem no oitavo lugar, com 22 pontos, em 15 jornadas.