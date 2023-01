Mundial de andebol: Portugal estreia-se frente à Islândia

A seleção nacional estreia-se esta quinta-feira no campeonato do mundo de andebol, frente à Islândia.

É o primeiro jogo do grupo, contra um adversário de peso que a equipa nacional enfrentou seis vezes nos últimos três anos e com que perdeu no Euro de 2022.

O selecionador Paulo Pereira não vai estar no banco devido a castigo.

O apito inicial está marcado para as 19:30.

Portugal vai disputar pela quinta vez o Mundial de andebol, depois das presenças em 1997, 2001, 2003, como anfitrião, e 2021.

Esta vai ser a 13.ª grande competição da equipa lusa, juntando-se às sete participações em campeonatos da Europa -- a melhor das quais com o sexto lugar em 2020, já sob o comando de Paulo Jorge Pereira -- e da inédita presença nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, disputados em 2021, saldada também com a eliminação na fase de grupos e o nono lugar final.