Dérbi de Lisboa: Benfica e Sporting entram em campo separados por 12 pontos

Separados por 12 pontos, Benfica e Sporting encontram-se no domingo para o primeiro dérbi de Lisboa da temporada. Do lado do Benfica, Rafa e Grimaldo estão em dúvida. No Sporting, Morita voltou aos treinos.

No penúltimo treino antes do dérbi, Rúben Amorim contou com Morita, reintegrado após lesão. Só Daniel Bragança continua de fora a recuperar.

O Sporting chega à Luz em quarto lugar no campeonato, a 12 pontos do líder Benfica, a seis do segundo SC Braga e a cinco do terceiro FC Porto.

Numa época em que a equipa de Rúben Amorim está a ter especiais dificuldades a jogar fora de portas. Até agora, os leões marcaram 10 golos e sofreram 12. Somam quatro derrotas - a mais recente na última jornada - e três vitórias. Amorim procura agora uma vitória frente ao Benfica.

Quanto aos encarnados, estão isolados no topo da classificação e querem ganhar ainda mais balanço. No campeonato têm apenas um empate - com o Vitória SC - e uma derrota - com o SC Braga -, ambas fora. Em casa, o Benfica soma oito vitórias em oito jogos, 27 golos marcados e apenas seis sofridos.

Este é o primeiro dérbi de Roger Schmidt em Portugal. Tem em dúvida Rafa e Grimaldo, que têm ficado pelo ginásio. Quanto aos dois novos reforços, já inscritos, é pouco provável, mas podem ir a jogo.

Nas bancadas vão estar 60 mil adeptos, dos quais três mil do Sporting.

O jogo é considerado de risco elevado pela PSP, que deixa pedidos aos adeptos: chegar cedo, usar transportes públicos e não levar para o estádio objetos proibidos. A manobra de segurança está estrategicamente montada com a expectativa de não ser precisa qualquer atuação.