Possível regresso à seleção? Roberto Martínez vai falar com Rafa Silva

Roberto Martínez vai falar com Rafa Silva, jogador do Benfica que renunciou à seleção nacional em setembro passado. O novo selecionador tem estado a falar com jogadores portugueses, entre eles Cristiano Ronaldo.

Recorde-se que Rafa, de 29 anos, não quis continuar a ser chamado por Fernando Santos e colocou um ponto final na relação com a Federação Portuguesa de Futebol. Na altura, a imprensa especulava sobre uma alegada incompatibilidade com Fernando Santos. Será que agora se abre uma janela para um regresso?

O jornalista da SIC, Nuno Luz, que acompanhou a seleção no Qatar, considera que "um pedido de desculpa" por parte do jogador do Benfica pode resolver a situação e aliviar a tensão.

"Martínez quer falar com os jogadores todos e acho normal querer falar com o Rafa", disse, lembrando que o avançado era um dos jogadores em melhor forma antes do Mundial 2022.

Rafa conta 25 internacionalizações pela seleção principal, sem ter apontado qualquer golo. O avançado do Benfica estreou-se na equipa das quinas em 5 de março de 2014, em Leiria, sob o comando de Paulo Bento.