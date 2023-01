Mundial de andebol: Portugal soma primeira vitória frente à Coreia do Sul

Portugal conquistou este sábado a primeira vitória no Grupo D do Mundial de andebol, ao bater a Coreia do Sul, por 32-24, em Kristianstad, na Suécia.

No encontro da segunda jornada entre as duas equipas derrotadas na primeira ronda, a seleção lusa, que já vencia a formação comandada pelo antigo selecionador português Rolando Freitas ao intervalo por 15-12, levou a melhor, somando os dois primeiros pontos no agrupamento, que qualifica os três primeiros para a 'main round' (ronda principal).

Portugal encerra a participação na 'poule' frente à Hungria, comandada pelo treinador do Benfica, Chema Rodríguez, na segunda-feira, a partir das 20:30 locais (19:30 em Lisboa).