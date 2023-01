Sérgio Conceição elogia bom momento do Famalicão

O Futebol Clube do Porto defronta o Famalicão, amanhã, às 20h30 no estádio do Dragão. Na antevisão do jogo, Sérgio Conceição diz que a equipa está preparada para conquistar os três pontos, apesar de reconhecer que o Famalicão está num bom momento.

"A época passada foi excecional para nós e perdemos só um jogo no campeonato, mas este ano já perdemos mais pontos do que gostaríamos. Temos de refletir, como já tinha dito na antevisão ao último jogo [com o Arouca, da Taça de Portugal], fazer esse exame de consciência e perceber o que não está a correr tão bem. Os atletas têm de perceber o porquê de determinado comportamento", frisou o técnico, em conferência de imprensa.

Ao averbarem três empates e duas derrotas, os 'dragões' já perderam 12 pontos em 15 rondas, contra os 11 (quatro igualdades e um desaire) nos 34 jogos da edição 2021/22, quando lograram arrebatar o título de campeão nacional com um recorde de 91 pontos.

"É muitíssimo difícil haver épocas em que as equipas são campeãs sem derrotasé, pois cada vez mais há equipas técnicas e jogadores com qualidade e competência e já não existe o tempo das vacas gordas e das equipas fenomenais. Quando temos um jogador que sai fora da caixa, não só no FC Porto, mas em todos os clubes... Somos um país vendedor. Vejam a equipa que tinha quando comecei aqui em 2017 e a que tenho hoje. Sobram Otávio e Iván [Marcano]. É muito por aí, associado ao brilho no olho", lembrou.

A formação de Sérgio Conceição procura regressar aos triunfos na prova uma semana depois do 'nulo' na visita ao Casa Pia (0-0), que, aliado aos êxitos de Benfica e Sporting de Braga, valeu a descida à terceira posição e o alargamento da distância para o topo.

"Fico em dificuldade, porque a dedicação e qualidade dos treinos é muitíssimo boa. Há sempre momentos mais ou menos positivos nos treinos, mas a semana que antecedeu o jogo com o Casa Pia foi das melhores em que a equipa esteve a todos os níveis. Nada perspetivava a falta de eficácia, mas olhámos para aquilo em que não estivemos tão bem e já falei com eles sobre o porquê de perdermos estes pontos, que não é normal", notou.

Desejando que o dérbi lisboeta entre Benfica e Sporting, que se realiza horas antes da receção ao FC Porto ao Famalicão, "seja um bom jogo e que ganhe a melhor equipa", o treinador depositou atenções nos minhotos, que atravessa a melhor fase da temporada.

"É mais um jogo de campeonato, contra uma equipa que está num bom momento e tem um treinador competente. Só o João Pedro Sousa tinha conseguido lá num passado recente esta boa série de quatro vitórias seguidas. É uma equipa bem organizada, com jovens de muita qualidade e que não precisa de muitas ocasiões para marcar", avaliou.

Sérgio Conceição rejeitou a interferência do desgaste físico do Famalicão, que na terça-feira precisou do prolongamento para ganhar na casa do Leixões, da II Liga, por 2-1, e avançar para os quartos de final da Taça de Portugal, um dia antes da goleada imposta pelo atual detentor do troféu na receção ao também primodivisionário Arouca, por 4-0.

"É verdade que o [Jhonder] Cádiz está de fora, mas têm outros jogadores de valia para alinhar à frente, tais como Rui Fonte ou Iván Jaime, que já passou por ali. Eles atuaram contra o Sporting de uma forma, mas ultimamente têm atuado de outra. Não sabemos o que esperar. Estamos preparados para diferentes cenários. Importa é focar naquilo que temos de fazer, ser competentes para superar as dificuldades e ganhar o jogo", definiu.

Francisco Meixedo, o nigeriano Zaidu e o brasileiro Evanilson ainda estão lesionados e devem desfalcar o FC Porto, cuja ausência de reforços durante a reabertura do mercado de transferências contrasta com os novos jogadores anunciados por Benfica e Sporting.

"Essa pergunta é um bocado picante. Já tive a oportunidade de dizer que não sou fã do mercado de janeiro. Olhando os jogadores que temos e para o trabalho do António Folha na equipa B. Obviamente, se tivéssemos alguns bons milhões para ir buscar um ou outro jogador, não diria que não, mas não é o caso", terminou, sem aceitar individualizar que atleta famalicense aprecia mais, sob pena de "de falar num nome e ficar em dificuldade".

O FC Porto, terceiro classificado, com 33 pontos, a sete do líder Benfica e a um do 'vice' Sporting de Braga, recebe o Famalicão, 13.º, com 17, no domingo, às 20:30, em jogo da 16.ª ronda do campeonato, com arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.