Adepto adversário agride guarda-redes do Arsenal

Um adepto do Tottenham pontapeou o guarda-redes do Arsenal Aaron Ramsdale, uma das figuras do dérbi londrino disputado em casa dos 'spurs', que os líderes da Liga inglesa de futebol venceram por 2-0.

Ramsdale, que protagonizou várias defesas importantes, envolveu-se numa altercação com o avançado brasileiro Richarlison, já depois do apito final, e quando ia buscar uma garrafa de água atrás da baliza foi pontapeado por um adepto que subiu a um painel publicitário.