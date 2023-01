Morreu aos 38 anos o lutador Jay Briscoe

Jay Briscoe era conhecido como uma das maiores figuras da Ring of Honor - promoção norte-americana de luta livre - desde 2002, ano em que ingressou na marca e formou uma dupla de sucesso com o irmão Mark Briscoe. Juntos sagraram-se campeões por 12 vezes.

A notícia da morte foi avançada por Tony Khan, CEO da AEW (All Elite Wresting) , empresa que comprou os direitos da Ring of Honor.

Várias entidades e personalidades do mundo do wrestling já expressaram pesar pela morte do lutador.

A Ring of Honor escreveu no seu site que “é com um peso no coração que lamentamos a trágica morte de Jamin Pugh, conhecido pelos fãs da luta livre em todo o mundo como Jay Briscoe. Os nossos pensamentos estão com a sua família, amigos e fãs”.