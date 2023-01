Portugal defronta o Brasil no início da segunda fase do Mundial de andebol

Portugal defronta esta quarta-feira o Brasil, em Gotemburgo, pelas 14:30 em Lisboa, no início da segunda fase do Mundial de andebol, numa partida de exigência máxima para manter intacta a hipótese de qualificação para os quartos de final.

No regresso do selecionador Paulo Pereira ao banco, após cumprir três jogos de suspensão na fase preliminar, Portugal, primeiro do Grupo D, reencontra em Gotemburgo o Brasil, segundo do C, dez dias após a vitória por 31-28, no torneio norueguês Gjensidige Cup.

Portugal surge na 'main round' com a ambição de se qualificar para os quartos de final e melhorar assim o 10.º lugar alcançado em 2021, pelo que não poderá facilitar nos jogos a disputar com o Brasil (hoje) e Cabo Verde (sexta-feira).

A Suécia, seleção coanfitriã campeã europeia e vice-campeã mundial, é a última adversária de Portugal na 'main rund', no domingo, mas o resultado deste encontro pode até nem ser necessário para as contas do grupo, que apura os dois primeiros para os quartos de final.

A Suécia lidera o Grupo II da 'main round', com quatro pontos que transitaram da fase preliminar, seguida de Portugal, Islândia, Hungria, Brasil, todos com dois, e Cabo Verde, com zero. Qualificam-se para os quartos de final os dois primeiros classificados.