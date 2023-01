Andebol: Portugal joga a qualificação para os quartos com a Suécia

Portugal joga este domingo com a campeã europeia Suécia a qualificação para os quartos de final do Mundial de andebol, pelas 19:30 de Lisboa, no derradeiro jogo do Grupo II da fase principal, em Gotemburgo.

A coanfitriã Suécia, que recebe o Mundial juntamente com a Polónia, já se encontra apurada para os quartos de final, contando por vitórias todos os jogos disputados, enquanto Portugal procura segurar a segunda posição, que confere também o apuramento.

Uma vitória sobre a seleção sueca, vice-campeã mundial, coloca os portugueses na fase a eliminar, alcançando o objetivo de terminar entre os oito primeiros, e o empate também chega se a Islândia e a Hungria vencerem o Brasil e Cabo Verde, respetivamente.

Portugal já alcançou um triunfo histórico sobre a Suécia, por 35-25, em Malmo, na caminhada para o sexto lugar do Euro2020, mas também já perdeu por um golo com os nórdicos, por 29-28, nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 (realizados em 2021 devido à Covid-19).