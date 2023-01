Caso Marega: três adeptos suspensos vão poder voltar ao estádio do Vitória

Os adeptos identificados no caso dos insultos racistas a Marega, há três anos no estádio D. Afonso Henriques, já podem voltar a entrar em recintos desportivos. Os arguidos pagaram 3.000 euros ao Estado e foram obrigados a apresentar-se numa esquadra da Polícia, durante os jogos do Vitória.

No dia 16 de fevereiro de 2020, Marega pediu para ser substituído, ao minuto 70, e abandonou o relvado do jogo entre o Vitória e o FC Porto. O jogador maliano ouviu insultos racistas vindos das bancadas do D. Afonso Henriques e, contra a vontade, dos colegas saiu revoltado.

Com recurso às imagens da transmissão e câmaras de videovigilância do estádio, o Ministério Público identificou apenas três arguidos. Depois de uma multa de 3.000 euros ao Estado e para evitar o julgamento, os adeptos foram suspensos provisoriamente, mediante um acordo entre todas as partes.

Durante um ano, os três arguidos ficaram impedidos de frequentar recintos desportivos. Pediram desculpa pelos factos ocorridos e sempre que o Vitória jogou, apresentaram-se numa esquadra local.

Cumprido o prazo de um ano de suspensão provisória do processo, sem que tenham cometido novo crime da mesma natureza, os três adeptos são, a partir de agora, livres de frequentar os jogos do Vitória, em Guimarães.