Final Four da Taça da Liga: Sporting defronta Arouca em Leiria

A Final Four da Taça da Liga começa esta terça-feira com o jogo entre Sporting e Arouca. As duas equipas já estão em Leiria.

Sporting vai encontrar-se com um adversário com quem já perdeu esta época, o Arouca.

O treinador Rúben Amorim salientou que conquistar a Taça da Liga de futebol "não salva" a época do Sporting, mas assumiu a importância de ganhar títulos, prometendo uma equipa desinibida nas meias-finais, com o Arouca.

"O nosso objetivo principal é lutar pelo título, mas sabemos que perdemos muitos pontos. Este é um título que depende de nós, sem salvar época nenhuma, pois ainda estamos a meio e não sabemos ainda o que vai acontecer", afirmou o treinador.

Em conferência de imprensa, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, de antevisão ao jogo das meias da Taça da Liga, com o Arouca, Rúben Amorim realçou que há jogadores do plantel "que ainda não venceram títulos" e precisam de sentir essa sensação de vitória.

"É uma pressão maior para os jogadores e alguns não sabem o que é lutar por títulos e estar em primeiro lugar. A maior pressão de um jogador, num clube grande, é quando está atrasado e não está no lugar onde devia estar de acordo com a grandeza do clube. Isso sente-se no relvado. Amanhã vai ser diferente, estão motivados. Acho que é maior a vontade de ganhar do que a pressão", sublinhou o técnico, com 37 anos.

O avançado Francisco Trincão está doente e Neto também está fora.

O treinador do Arouca disse que a sua equipa irá entrar em campo "sem medo de perder", pois só assim estará mais perto de vencer o Sporting nas meias-finais da Taça da Liga de futebol, na terça-feira.

"Em relação à nossa forma de jogar e de abordar os jogos, há uma coisa com que me preocupo: os jogadores não têm de ter medo de perder. Quando entramos dentro de campo sem medo de perder, provavelmente estamos mais próximos de ganhar. É essa mentalidade que procuro incutir nos jogadores", afirmou Armando Evangelista.

O técnico do Arouca acrescentou que tem a estratégia definida para defrontar o Sporting na terça-feira em Leiria e que a equipa fará tudo "para continuar em frente" e "continuar a surpreender".

"Estar nesta final four não é viver um sonho. Estamos a viver a realidade, porque estamos cá. É uma realidade difícil de alcançar, como é óbvio, temos muitas pedras pelo caminho, mas temos tido a capacidade de as retirar e seguir com algum êxito. É legítimo acreditarmos que podemos continuar nela", sublinhou o técnico.

Sporting e Arouca jogam esta terça-feira por um lugar na final da Taça da Liga. Fábio Veríssimo foi o árbitro escolhido para o jogo que começa às 14:45, no Estádio de Leiria.