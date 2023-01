Jesualdo Ferreira despedido do Zamalek

O português Jesualdo Ferreira, que treinava a equipa do Zamalek, está de saída do clube, ao fim de cinco jogos consecutivos sem vitórias na Liga egípcia de futebol. Num jogo da 15.ª jornada, o Zamalek foi derrotado pelo Ghazl El Mehalla.

Em jogo da 15.ª jornada, o Zamalek foi derrotado por 2-1, com Gabriel Orok (04 minutos) e Ahmed Nadery (19) a assinarem os tentos dos anfitriões, antes de Zizo reduzir para o atual campeão do Egito, de grande penalidade (62).

Com três derrotas e dois empates nos últimos cinco encontros do campeonato, o Zamalek caiu para o quinto lugar da competição, com 26 pontos, já a 11 de distância do líder Al Ahly, que bateu o National Bank Egypt (1-0).

O português regressou ao Zamalek em agosto do ano passado - depois de uma primeira passagem em 2015 -- tendo conquistado um título de campeão e uma Taça do Egito.