Em direto na SIC: Sporting e FC Porto disputam Taça da Liga

Pode acompanhar o jogo em direto no site da SIC e ao minuto no site da SIC Notícias , a partir das 19:45.

O FC Porto, à chegada ao Estádio de Leiria , divulgou através do Twitter um vídeo onde se podia ler na legenda: “ Brilho no olhar. Fome de vencer.”

Já o Sporting partilhou fotografias do interior do balneário, onde garante que “está tudo pronto para a final” .

À conquista da Taça da Liga

A época não tem corrido bem ao clube de Alvalade que procura a quinta conquista do troféu. Já os portistas tentam ganhar pela primeira vez a competição.

O Porto nunca conseguiu ganhar o troféu. O presidente com mais títulos em todo o planeta, Pinto da Costa, sagrou-se campeão português, europeu e até mundial, só falta mesmo conquistar a Taça da Liga. Será a quinta final para os portistas, Sérgio Conceição, quer quebrar o enguiço.

Já do lado do Sporting, a época está a correr mal. O primeiro lugar no campeonato é cada vez mais uma miragem, eliminado na Taça de Portugal, sobra a Taça da Liga para não acabar a temporada com as mãos vazias de títulos nacionais.

Os dois clubes têm, por isso, motivos mais do que suficientes para se aplicarem a fundo.

Esta é a segunda final da Taça da Liga disputada entre as duas equipas: em 2019, registou-se um empate a um golo, com vitória do Sporting no desempate por grandes penalidades. O último jogo entre as duas equipas nesta competição foi em 2020/21, nas meias-finais, onde o Sporting ganhou por 2-1.