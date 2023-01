"O Mundial é o meu principal objetivo": piloto Craig Breen em entrevista à SIC

Pela primeira vez, um piloto do Mundial de ralis vai fazer o Campeonato de Portugal completo.

A SIC conversou em exclusivo com o irlandês Craig Breen, a aposta forte da Hyundai Portugal para 2023.

"O Campeonato do Mundo é o meu principal objetivo, mas é bom conjuntar isso com este programa no campeonato português graças à Hyundai Portugal", afirmou o piloto irlandês, que se mostrou entusiasmado.

Para já, o piloto de 32 anos prepara o rali da Suécia, a contar para o Mundial. A aventura portuguesa começa em março, nas Serras de Fafe.