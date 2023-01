A arbitragem da final da Taça da Liga: uma revisão pelos lances polémicos

A final da Taça da Liga entre Sporting e FC Porto terminou envolto em polémica com a arbitragem. E o árbitro que esteve debaixo dos protestos dos leões foi João Pinheiro.

Neste vídeo, reunimos os lances mais polémicos da partida e e quem entende da matéria que tire as suas ilações.

Este é o exemplo que fica do primeiro troféu entregue nesta época no futebol português, com dois presidentes que não se cumprimentaram, nem antes, nem depois.

Tudo aquilo que se viu em Leiria, foi só uma amostra do que há para refletir.