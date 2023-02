Incêndio deflagra num dos bares do Estádio da Luz

Um incêndio deflagrou hoje num dos bares do Estádio do Benfica, em Lisboa, devido a um fogão, tendo já sido dado como extinto e não se registando vítimas, disseram à Lusa os Bombeiros Sapadores da capital.

"Tivemos uma ocorrência no Estádio da Luz, devido a fogo num fogão de uma cozinha", disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, a ocorrência teve lugar no piso dois do Estádio da Luz, no bar seis, cerca das 10:00, tendo o fogo sido extinto rapidamente.

Na operação estiveram envolvidos 18 elementos dos Sapadores de Lisboa e cinco viaturas.

Em comunicado, o Sport Lisboa e Benfica precisa que o incidente ocorreu numa copa de apoio à operação de catering e esclarece que "não há registo de danos pessoais nem de prejuízos avultados, dado o incidente ter sido rapidamente combatido com o apoio do regimento de Bombeiros Sapadores de Lisboa".

O clube adianta ainda que o "incidente em nada colocará em causa a realização do jogo Benfica-Casa Pia marcado para as 18h00 deste sábado".