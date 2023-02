Alegada agressão ao árbitro no Salgueiros-Marítimo B, jogo não chega ao fim

O jogo entre o Salgueiros e o Marítimo B foi interrompido aos 87 minutos, este domingo, devido a uma alegada agressão ao árbitro. O juiz da partida, João Loureiro, acabou caído no relvado, no jogo da 17ª jornada da Série B do campeonato.

O árbitro João Loureiro, da AF Viana do Castelo, mostrou o cartão vermelho ao jogador do Salgueiros Amadu Turé e, após um alegado encosto de cabeças entre os dois, acabou caído no chão.

De acordo com o jornal Record, que cita uma fonte ligada ao Marítimo B, o avançado encostou a cabeça ao árbitro, o que o fez cair no relvado do Estádio Municipal do Cerco do Porto. No entanto, Amadu Turé, ex-União de Santarém, garante que não agrediu o árbitro.

O cartão vermelho foi mostrado depois do golo do empate do Marítimo B, por Dylan, de penálti.

João Loureiro entendeu que não havia condições para continuar o jogo, terminando-o antes dos 90 minutos.

O árbitro acabou por sair do balneário pelo próprio pé e entrou na ambulância para ser transportado para o hospital, no Porto, diz o Record.