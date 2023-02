O FC Porto reencontra esta quarta-feira o Académica de Viseu, mas agora para os quartos de final da Taça de Portugal. Sérgio Conceição acredita que esta vai ser das deslocações mais difíceis da época.

Duas semanas após a vitória dos “dragões” sobre o emblema viseense, por três bolas a zero, as duas equipas voltam a encontrar-se.

Em conferência de imprensa de antevisão do embate, Sérgio Conceição referiu que “assinava por baixo” se existisse a hipótese de repetir o resultado das meias-finais da Taça da Liga.

O técnico dos “azuis e brancos” referiu que quando duas equipas se defrontam e uma delas vence é porque “há mérito”. Mérito esse que o treinador afirmou que a sua equipa tem tido em muitas partidas, assim como demérito noutras.

FC Porto não pensa no clássico com o Sporting

Apesar deste encontro anteceder o clássico com o Sporting para o campeonato, Conceição descartou qualquer preocupação antecipada e garantiu que o seu plantel está focado no jogo com o Académico de Viseu.

Deslocação à cidade beirã será “das saídas mais difíceis”

A deslocação à cidade beirã será “das saídas mais difíceis” da época, muito por culpa do “ambiente e do campo” do adversário, notou Sérgio Conceição.

O FC Porto não contará com os lesionados Otávio, Verón, Wendell e Eustáquio para a partida que se joga esta quarta-feira às 20:45, no Estádio do Fontelo, em Viseu.