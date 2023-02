O tenista russo-cazaque, Alexander Bublik, perdeu a compostura depois de uma derrota chocante, na qual perdeu o desempate no decisivo terceiro set. No entanto, a partida ficou marcada pela reação explosiva de Bublik, que acabou por partir três raquetas de forma consecutiva, em apenas 30 segundos, indica o jornal Daily Mail .

O 50.º classificado no ranking ATP chegou a Montpellier como o atual campeão e com grandes esperanças. Perdeu o primeiro set por 4-6, mas logo recuperou e venceu o segundo no tie-break.

No entanto, o tenista de 25 anos começou o terceiro e decisivo set com três duplas faltas consecutivas.

O atual campeão do Open Sud de França ficou irritado depois de cometer mais três duplas faltas frente ao francês Gregoire Barrere.

Bublik, finalista do torneio de pares do Open da Austrália em 2021, não conseguiu conter as emoções depois de ter sido eliminado na primeira ronda.

A raqueta que tinha na mão acabou por levar “por tabela” e foi fortemente destruída em campo, perante os olhares atentos dos espectadores. O tenista de 25 anos seguiu em direção à sua mochila, da qual retirou mais duas raquetas, que também foram destruídas.

Não é o primeiro incidente de Bublik com raquetas