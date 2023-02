Clássico Sporting-FC Porto: os conselhos da PSP aos adeptos que vão a Alvalade

Está marcado para o próximo domingo o clássico do futebol português entre Sporting CP e FC Porto a contar para o campeonato. A PSP considera um jogo de risco elevado, mas acredita que não vão existir incidentes.

As forças de segurança vão estar especialmente atentas aos artefactos pirotécnicos, para evitarem situações como as que aconteceram em Leiria, na Final da Taça da Liga. Nomeadamente o momento em que a claque leonina aremessou tochas em direção ao banco auxiliar da equipa do Sporting e acabou por atingir vários adeptos, que tiveram de ser assistidos.

O histórico mostra que os adeptos têm respeitado as normas da Polícia de Segurança Pública, apesar da rivalidade entre os dois clubes.

A PSP garante que vai fazer uma revista “minuciosa”, mas não descarta que em 60.000 pessoas não entrem objetos pirotécnicos, uma vez que podem ter “metade do tamanho de uma caneta”.

"Temos o policiamento preparado a reagir a determinada situação, mas queremos que no final, aconteça que, ninguém viu a polícia, não foi preciso intervir porque os adeptos tiveram um comportamento exemplar.", disse o Intendente Francisco Alves, na conferência de imprensa que antecede o jogo.

A PSP deixa alguns conselhos aos adeptos:

• A deslocação para o Estádio José Alvalade deve ser feita em transportes públicos, evitando trazer as suas viaturas para as imediações do mesmo;

• Os adeptos devem deslocar-se com antecedência, devendo contar com o tempo necessário para a realização dos devidos procedimentos de segurança;

• No caso de utilização de viaturas próprias, o estacionamento em parques vigiados e destinados para o efeito;

• Evitar portar malas e mochilas para o interior do recinto desportivo.

Os adeptos “azuis e brancos” partem em direção ao Estádio José Alvalade às 15:45. As portas abrem às 16:00.