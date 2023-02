Comportamento polémico leva à demissão do “vice” do Conselho de Arbitragem da AF Setúbal

O vice-presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Setúbal demitiu-se na sequência do comportamento polémico no jogo da Liga 3 entre o Sporting B e o Amora, este sábado.

A informação é avançada pelo jornal O Setubalense, que revela ainda que a decisão de Pedro Peixoto foi tomada ainda antes de o Sporting ter emitido um comunicado sobre a situação, em que acusa o dirigente de comportamentos que “nada dignificam o futebol”.

O vice-presidente demissionário assume responsabilidade e afirma que já foi “decapitado” em praça pública.

“Acho que já fui decapitado e tenho consciência que continuarei a ser esquartejado nos dias seguintes”, diz ao jornal local.

Em causa está um momento no jogo entre o Sporting B e o Amora, este sábado, no qual Pedro Peixoto foi filmado a provocar os jogadores leoninos.

Em comunicado, o Sporting lamenta os comportamentos que representam “oposto dos valores do futebol português”, acusando Pedro Peixoto de estar na bancada “do clube visitado a provocar, ameaçar, cuspir e procurar o confronto físico com os jogadores, equipa técnica e staff”.