Por que razão o treinador do Rangers pediu à equipa que sofresse golo?

A partida entre o Rangers e o Partick Thistle, a contar para a Taça da Escócia, ficou marcada por um momento insólito que não se vê todos os dias no mundo do futebol profissional. O treinador da equipa de Glasglow ordenou à sua equipa que sofresse um golo propositadamente, depois de não ter ficado agradado com a atitude de um dos seus jogadores.

Decorria o minuto 69 do jogo que opunha os emblemas da primeira e da segunda divisão escocesa, quando o atleta do Rangers Malik Tillman caiu queixoso ao chão, após uma disputa de bola com ao adversário.

Com o número 71 deitado no relvado, os colegas de equipa não hesitaram e colocaram imediatamente a bola, que estava em sua posse, fora de campo.

Caiu no chão, levantou-se, marcou golo e adversários não gostaram

O Partick Thistle teve assim direito a um arremesso lateral e preparava-se para devolver o esférico à equipa adversária. Foi quando o já recuperado Tillman intercetou a bola, dirigiu-se para a baliza adversária, driblou o guarda-redes, tirou um defesa do caminho e fez o 2-1 para a equipa da casa.

Esta atitude do atleta do Rangers enfureceu os adversários que imediatamente partiram para cima dele. A confusão durou alguns segundos e quando os jogadores da equipa da casa se preparavam para recomeçar a partida foram chamados pelo treinador Michael Bael.

O técnico também não ficou, de todo, impressionado com a decisão do seu jogador e decidiu que a partida deveria voltar a ficar empatada. Deu ordem aos seus onze jogadores para que permitissem ao adversário igualar o marcador.

Foi o que aconteceu. O Partick Thistle fez o 2-2 e o resultado final voltou assim a ficar em aberto.