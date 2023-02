Guarda-redes morre minutos depois de defender penálti

Depois de ter defendido um penálti, Arne Espeel, guarda-redes de 25 anos, acabou por desmaiar dentro de campo.

O Winkel Sport B, que disputa a segunda divisão distrital na Bélgica, estava a vencer o Westrozebeke por 2-1 quando tudo aconteceu.

De acordo com a imprensa belga, Arne Espeel defendeu o penálti e caiu imediatamente no chão. As equipas de emergência médica tentaram reanimá-lo com um desfibrilhador, mas a morte do jovem guarda-redes acabou por ser declarada logo após ter sido levado para o hospital.

Em comunicado, o clube lamentou a morte.