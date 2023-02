Adepto que agrediu guarda-redes do Arsenal proibido de entrar em estádios até 2027

Um adepto do Tottenham foi esta sexta-feira condenado a quatro anos de proibição de entrada em recintos desportivos, por ter pontapeado as costas do guarda-redes do Arsenal Aaron Ramsdale durante um jogo da Liga inglesa de futebol.

Joseph Watts, de 35 anos, foi também condenado por um tribunal de Londres ao pagamento de 100 libras (112 euros ao câmbio de hoje) a Ramsdale, depois de se ter declarado culpado da agressão ao guarda-redes e tentativa de intrusão na área do jogo, disputado em 15 de janeiro, no estádio do Tottenham.