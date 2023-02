FC Porto procura vencer Rio Ave e pressionar Benfica na liderança da I Liga

O FC Porto está motivado pelo triunfo conquistado na ronda anterior no estádio do Sporting, por 2-1, apesar de o treinador Sérgio Conceição poder ver-se privado de alguns jogadores influentes frente ao 11.º classificado, devido a lesão, como Uribe, Otávio, Galeno, Evanilson, Veron ou Wendell.

A equipa portuense tenta pressionar o rival lisboeta, que tem uma vantagem de cinco pontos e apenas entra em campo na segunda-feira, frente ao Boavista, mas, para isso, terá de bater o Rio Ave, uma das duas equipas pelas quais foi derrotado na primeira volta - a par do Benfica -, por 3-1.

Os 'dragões' estão, em contrapartida, sob a ameaça do Sporting de Braga, terceiro colocado, a dois pontos dos 'dragões', que recebe no domingo o Arouca, enquanto o Sporting, quarto, a oito pontos dos minhotos, visita na segunda-feira o Desportivo de Chaves, horas antes do Benfica-Boavista.

Os restantes jogos agendados para hoje, colocam em ação as duas últimas equipas da classificação, o Marítimo, 17.º e penúltimo posicionado, e o lanterna-vermelha Paços de Ferreira, que se deslocam aos recintos de Portimonense (12.º) e Estoril Praia (14.º), respetivamente.

A 21.ª jornada arrancou na sexta-feira, com o empate 1-1 em Barcelos entre Gil Vicente e Vizela.