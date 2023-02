Benoît Bastien arbitra jogo entre Fiorentina e Sporting de Braga

O francês Benoît Bastien arbitra na quinta-feira a visita do Sporting de Braga à Fiorentina, em jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa de futebol, informou esta terça-feira a UEFA.

Benoît Bastien estará no jogo a disputar a partir das 20:00 (horas de Lisboa) no Estádio Artemio Franchi, em Florença, juntamente com os assistentes Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu, e no videoárbitro (VAR) o também francês Eric Wattellier.

Em Itália, os minhotos terão uma 'missão' quase impossível, depois de a equipa treinada por Artur Jorge ter sido goleada em casa por 4-0, num jogo em que o central Tormena foi expulso aos 55 minutos.

O Sporting de Braga, que chegou a este play-off da Liga Conferência Europa depois de ter sido relegado como terceiro classificado na fase de grupos da Liga Europa, é a única equipa portuguesa a competir na terceira competição de clubes da UEFA.