Marcelo regressa ao Brasil para representar o Fluminense

O lateral esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid, no qual jogou 16 épocas consecutivas, confirmou esta sexta-feira a sua contratação pelo Fluminense, clube no qual se formou e do qual deu o salto para o futebol europeu em janeiro de 2007.

O internacional brasileiro fez três publicações na sua conta oficial de uma rede social, uma das quais uma foto com a camisola do 'Flu', juntamente com uma mensagem com as palavras "chegou a hora de voltar".