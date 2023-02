Miguel Almirón renova com o Newcastle

Almirón, que completou 29 anos este mês, tinha vínculo válido com os "magpies" até 2024, depois de ter sido contratado aos norte-americanos do Atlanta United em 2019, por 24 milhões de euros.

Com passagens por Cerro Porteño e Lanús, o extremo soma 152 encontros e 24 golos com a camisola do Newcastle, sendo um dos principais destaques na surpreendente campanha da equipa na presente edição da Premier League.

A formação comandada por Eddie Howe, que no domingo disputa a final da Taça da Liga inglesa com o Manchester United, ocupa atualmente o quinto posto do campeonato, com 41 pontos, apenas menos um do que o Tottenham, que está na quarta posição, a última de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.