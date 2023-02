Paulo Futre recebe homenagem de estrela no Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid fez esta quinta-feira uma homenagem a Paulo Futre, antigo jogador do clube que sempre foi conhecido por “El Portugués".

Mais de 35 anos depois de ter vestido pela primeira vez a camisola do Atlético de Madrid, Paulo Futre continua no coração de todos e o clube não esquece o El Portugués.

O Atlético de Madrid juntou as maiores figuras do clube, a poucos dias de jogar com Real Madrid, numa cerimónia onde também estiveram presentes o presidente da Câmara de Madrid e o embaixador de Portugal.

A homenagem foi feita num anfiteatro cheio para todos agradecerem ao antigo jogador do Atlético.

Os 38 golos em 178 aparências em jogos oficiais da La Liga nunca serão esquecidos. Será, eternamente, El Portugués.

O antigo jogador já tinha sido homenageado no jogo entre o Atlético e o FC Porto em setembro do ano passado, dois emblemas que representou.