Southampton promove Rubén Sellés a treinador principal

O espanhol Rubén Sellés, de 39 anos, comandou o Southampton na vitória por 1-0 sobre o Chelsea, no último sábado, na sua primeira partida como técnico interino na liga inglesa, após a demissão em 12 de fevereiro de Nathan Jones.

Rubén Sellés defendeu publicamente a sua permanência no cargo, dizendo na semana passada que era "tão capaz de o desempenhar como qualquer outro", numa altura em que corriam rumores de que o clube estava a negociar com o ex-treinador do Leeds Jesse Marsch.

O Southampton ocupa o 20.º e último lugar da tabela classificativa da Premier League, com 18 pontos, antes de uma partida crucial no sábado em casa do Leeds, penúltimo posicionado e apenas com um ponto acima do lanterna-vermelha.

O treinador espanhol já tinha orientado interinamente o Southampton no jogo da Taça da Liga frente ao Sheffield Wednesday (1-1 e 6-5 nas grandes penalidades), em novembro de 2022, após a demissão de Ralph Hasenhuttl, com o qual tinha chegado ao clube.

O galês Nathan Jones, de 49 anos, foi depois nomeado, mas o Southampton perdeu sete dos oito jogos na liga sob o seu comando, e a derrota em 11 de fevereiro em casa frente ao Wolverhampton, por 2-1, acabou por determinar a sua saída.