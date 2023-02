Futebolista de 23 anos morre após colapsar em campo

Michael Palmer faleceu no passado sábado durante um encontro entre o Crowland Town e o Leverington, duas equipas que militam num escalão regional do futebol britânico. O atleta desmaiou no decorrer da partida e ainda foi transportado para o hospital, local onde acabou por falecer.

Aos 23 anos, o jovem inglês perdeu a vida a “jogar o jogo que amava”, escreveu em comunicado no Twitter o Crowland Town, emblema que representava.

Michael Palmer caiu no relvado inanimado durante a partida e não voltou a recuperar os sentidos, tendo sido transportado de emergência para o hospital. Já no centro hospitalar, o jovem futebolista não resistiu e acabou mesmo por morrer.

O Crowland Town descreve o atleta como sendo “amável e atencioso” e um adepto apaixonado pelo Manchester United.

O clube referiu ainda que Michael Palmer “esforçou-se sempre para conseguir o melhor que podia e será sempre lembrado por todos no clube e pela comunidade de futebol local. Um enorme obrigado aos jogadores e ao pessoal do Leverington FC pela sua ajuda e respeito”.

Num terceiro tweet, o clube dirigiu uma nota de apoio à família e aos amigos do falecido e voltou a agradecer à equipa que defrontavam quando o trágico acontecimento sucedeu: