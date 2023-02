Rúben Amorim não quer "abrir portas a Inglaterra" e diz estar feliz no Sporting

Pep Guardiola, numa conferência de imprensa, teceu rasgados elogios a Rúben Amorim, considerando-o um dos melhores treinadores da atualidade. O treinador do Sporting agradeceu os elogios e reforça que a intenção é continuar no Sporting e reforçar a ligação com os adeptos.

"Na época passada, também nesta fase da Liga dos Campeões, ganhámos 5-0 em Lisboa. Sabem o que escreveram? Que o Sporting era muito mau, que era uma equipa fraca. Como poderia fazer frente ao Manchester City? Eles tinham conquistado o campeonato português e, a meu ver, o treinador deles é um dos melhores da atualidade. E a equipa é mesmo muito boa.", disse o treinador dos citizens.

O técnico do Sporting reconheceu as palavras positivas do técnico do Manchester City, mas salientou que está feliz no Sporting e quer reconciliar-se com a massa associativa leonina.

"Em relação aos elogios, é sempre bom ouvir, mas a minha realidade passa por, na semana passada, lenços brancos dos meus adeptos e por uma época, muito aquém, essa é a minha realidade e eu não tenho qualquer tipo de ilusões.", começou por dizer o treinador leonino.

Para Rúben Amorim, os resultados é que ditam a qualidade de um treinador e diz estar feliz no Sporting, reiterando que não que abrir as portas a Inglaterra.

"Sei que mesmo ligando ao comentário que foi feito, são os resultados que ditam tudo. Eu não quero abrir portas a Inglaterra, já tive alguns contactos e sempre disse e volto a dizer eu estou muito feliz aqui, não ando à procura de nada.", disse.

O treinador garante que não quer “desiludir os meus adeptos que há uma semana mostraram desagrado em relação ao treinador”, reforçando que quer melhorar relação com o Sporting e com os adeptos do Sporting e não abrir outras portas.