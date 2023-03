"Emblemático" Just Fontaine deixa "uma marca eterna", diz presidente da FIFA

O antigo futebolista internacional francês Just Fontaine, que morreu esta quarta-feira aos 89 anos, foi lembrado pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, como um jogador "emblemático", que deixa uma "marca eterna".

"Just foi um futebolista emblemático e o seu extraordinário desempenho no Mundial de 1958 cimentou um legado como um dos maiores de todos os tempos em campeonatos do mundos. Marcar 13 golos numa única edição de um Mundial da FIFA é algo que ainda hoje ninguém igualou", relembrou o dirigente.

Infantino enviou condolências aos mais próximos do antigo avançado, reiterando que a marca deixada por Just Fontaine no mundo do futebol "será sempre lembrada, com um recorde que dificilmente será ultrapassado".

O antigo avançado, que foi internacional francês em 21 ocasiões, apontando 30 tentos, três dos quais a Portugal, em 1959, foi um dos protagonistas do Mundial de 1958, na Suécia, onde os bleus chegaram pela primeira vez às meias-finais, fase em que foram eliminados pelo futuro campeão Brasil por 5-2.

Apesar de só ter disputado seis jogos, Fontaine é o quarto melhor marcador da história dos Mundiais, com os mesmos 13 golos do argentino Lionel Messi, numa lista liderada pelo alemão Miroslav Klose, com 16 golos, seguido do brasileiro Ronaldo, com 15, e do também germânico Gerd Müller, com 14.

A morte do antigo avançado motivou ainda reações do Nice e do Paris Saint-Germain, clubes que Fontaine representou como jogador e treinador, respetivamente, bem como do selecionador francês de futebol, também ex-internacional gaulês, Didier Deschamps.