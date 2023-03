O que disse o quarto árbitro a Mourinho antes do treinador ser expulso?

José Mourinho foi expulso, esta terça-feira, depois de uma troca de insultos com o quarto árbitro. O técnico português anunciou que pretende “tomar medidas legais” contra Marco Serra. A imprensa italiana divulgou agora os insultos do árbitro que terão motivado a reação de Mourinho

Depois de um lance disputado entre Kumbulla e Tsadjout, Mourinho pediu justificações ao quarto árbitro. Marco Serra terá respondido “no teu cu…”, avança a Gazzetta dello Sport.

A resposta do árbitro deixou o treinador português furioso. Marco Piccinini, o árbitro principal, acabou por expulsar Mourinho, por indicação de Marco Serra. Depois de ter visto o cartão vermelho, o quarto árbitro ainda se terá dirigido ao treinador: “Todos te vão ao cu. Vai para casa.”

Moutinho considerou o comportamento de Marco Serra como “inaceitável”. “Sou emotivo, mas não sou louco. Marco Serra teve um comportamento inaceitável comigo. Respeito-o quanto ele me respeita”, disse.

O treinador do Roma disse ainda que a decisão de Marco Piccinini para o expulsar resultou de uma pressão do quarto árbitro. “Ele não teve a honestidade de dizer o que me disse, ou seja, o que motivou a minha reação”, acrescenta.