"Messi, estamos à tua espera": criminosos atacam supermercado da família e deixam ameaça

Um supermercado da família de Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi, foi atacado na madrugada de quinta-feira em Rosário, na Argentina. No local foi deixada uma mensagem com ameaças dirigidas ao internacional argentino.

Segundo a Reuters, o ataque terá sido levado a cabo por, pelo menos, duas pessoas que se deslocavam numa mota. Foram disparados um total de 14 tiros contra as persianas do estabelecimento.

“Messi, estamos à tua espera”

No local foi também encontrada uma mensagem com ameaças dirigidas a Messi e com referências ao presidente da Câmara de Rosário, Pablo Javkin.

“Messi, estamos à tua espera. O Javkin é um narco e não te vai proteger”, pode ler-se no bilhete deixado no local.

O autarca de Rosário culpou as forças de segurança por não combaterem o crime organizado que, nos últimos anos, cresceu significativamente naquela cidade argentina.