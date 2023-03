Despiste no Rali das Camélias: testemunha desmente versão da GNR

Um condutor do Rali das Camélias, no concelho de Cascais, despistou-se e feriu seis pessoas, incluindo uma criança. A SIC falou com testemunhas que desmentem a GNR e que garantem que não foram avisadas que não podiam estar naquele local.

Estavam a assistir à prova quando, por volta das 21:00, foram abalroados por um dos carros em competição. Três homens e duas mulheres foram transportados para o Hospital de Cascais e uma criança foi assistida no local.

A GNR fala num acidente que poderia ter sido evitado.

Mas a SIC falou com testemunhas que não quiseram ser identificadas, que desmentem a versão das autoridades.

“As fitas estão ali, as fitas estão a delinear o limite onde as pessoas podem estar e é ali onde as pessoas podem estar e aproveitam para estar. (...) A polícia avisa onde acabam as fitas, se as fitas acabam ali, nós podemos estar dali para trás. As fitas é o que limita o nosso sítio, por isso, das fitas para a frente nós não podemos estar, das fitas para trás podemos. Se as fitas estão ali é por alguma razão”, disse.