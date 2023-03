Liverpool recebe e goleia Manchester United por 7-0

O Liverpool recebeu e derrotou o rival Manchester United de forma categórica por 7-0, numa partida a contar para 26ª jornada da liga inglesa. Gakpo, Darwin, Salah e Firmino foram os autores dos golos dos “reds”.

Nada faria prever um resultado tão desnivelado, até porque à entrada para esta jornada a equipa de Anfield Road encontrava-se a 10 pontos do United.

Primeiro golo foi marcado aos 43 minutos

A equipa de Erik Ten Hag até entrou melhor em campo, mas aos 43 minutos Cody Gakpo, assistido por Robertson, fez balançar as redes adversárias pela primeira vez. As duas equipas foram para os balneários com o marcador a assinalar 1-0.

Logo aos 47 minutos, Darwin Nuñez fez o 2-0 e deu assim início ao pesadelo dos “red devils”. Três minutos depois, Gakpo bisou na partida e aumentou a vantagem para três golos.

O encontro começava a ganhar contornos de goleada e Salah confirmou isso mesmo ao minuto 66. O comboio do Manchester United descarrilou completamente quando Darwin voltou a fazer o gosto ao pé aos 75.

O Liverpool não desacelerou e marcou mais um: Salah assinava assim o bis aos 83.

Saído do banco, Roberto Firmino deu a última machadada na equipa de Manchester e fechou o marcador aos 88 minutos. Estava feito o sete a zero.

Portugueses em campo

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares no lado dos visitantes e Diogo Jota foi suplente utilizado, no lado do Liverpool, entrando aos 78 minutos.

Com este resultado, o Liverpool ascende, embora que à condição, ao quinto posto da Premier League. Já o United mantém-se no terceiro lugar da competição.