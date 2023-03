Com campeonato do mundo à porta, Miguel Oliveira quer divertir-se a descobrir a nova mota

Miguel Oliveira já chegou a Portimão para a sessão de treinos oficiais de Moto GP que têm lugar este fim de semana. O piloto tenta adaptar-se à nova mota do campeonato do mundo, que arranca daqui a duas semanas no circuito algarvio.

A caravana da prova rainha do motociclismo já chegou a Portimão para o fim de semana de treino oficial, que é o derradeiro teste às máquinas antes do arranque do campeonato daqui a duas semanas na mesma pista.

É uma estreia em Portugal, que será também a estreia do português Miguel Oliveira ao volante da Aprilia. O piloto quer divertir-se a descobrir a mota, num lugar onde carinho não lhe falta.



Vencer como na estreia em Portimão em 2020 é um sonho dos adeptos.