Campeonato do mundo de MotoGP: Miguel Oliveira em sexto no primeiro dia de testes

Miguel Oliveira foi o sexto mais rápido no primeiro dia de testes oficiais de MotoGP, em Portimão. Os adeptos acreditam que pode competir entre os primeiros na prova inaugural do campeonato do Mundo, agendada para o dia 26 no circuito algarvio.

"Hoje, foi um grande dia. Senti-me muito bem com a mota. Não tentámos fazer nenhuma volta rápida, mas, mesmo assim, fomos competitivos", explicou Miguel Oliveira, citado pela assessoria de imprensa da RNF Aprilia, a equipa que representa este ano depois de ter deixado a KTM.

Os testes oficiais em Portimão são para Miguel Oliveira a derradeira oportunidade de se adaptar à nova mota.

O autódromo internacional do Algarve terá mais de 80.000 espectadores.