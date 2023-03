Armindo Araújo e Luís Ramalho já tiveram alta hospitalar após despiste em Fafe

O piloto português Armindo Araújo (Skoda Fábia) e o navegador Luís Ramalho já tiveram alta do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes após o violento despiste sofrido no sábado no rali Serras de Fafe, revelou a equipa.

Em comunicado enviado à Lusa, Armindo Araújo explica que os exames efetuados permitiram detetar várias fraturas, que vão obrigar a duas intervenções cirúrgicas.