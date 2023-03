Sporting aplica primeira derrota da época ao Benfica no futebol feminino

O golo da futebolista Maiara Niehues deu hoje a vitória ao Sporting frente ao Benfica (1-0), em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional feminino, colocando assim um ponto final à invencibilidade das 'encarnadas' esta temporada.

Com este resultado o Sporting, que divide o segundo lugar com o Sporting de Braga, com 39 pontos, aproxima-se do Benfica, que lidera a prova, com 48.

Perante 27.221 espetadores, um novo recorde de assistência no futebol feminino, o Sporting apostou num futebol de contenção, conseguindo anular as ações ofensivas do Benfica, que só chegava à baliza de Hannah Seabert com lançamentos em profundidade, que aproveitavam a velocidade de Jéssica Silva ou de Cloé Lacasse, mas, na primeira parte, sem sucesso.

Aliás, foi Chandra Davidson, aos 20 minutos, que colocou a defesa do Benfica em sentido, quando, com um remate em arco, obrigou a guarda-redes Rute Costa a defender para canto.